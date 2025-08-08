Diyarbakır'da Yangın: 3 Dükkan ve 22 Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır'da Yangın: 3 Dükkan ve 22 Traktör Kullanılamaz Hale Geldi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
