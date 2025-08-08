Diyarbakır'da Traktörcüler Sitesi'nde Yangın: 19 Traktör ve 3 Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde meydana gelen yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangında 3 dükkan, 19 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Vali Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Kaya, olay yerinde yetkililerden bilgi alıp, dükkan sahipleriyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, "Kayapınar ilçemizin, şu anda içerisinde bulunduğumuz Traktörcüler Sitesi'nde, bu sabaha karşı saat 02.30'da bize bu bilgi geldi. Malum, yangın hadisesi gerçekleşti. Bu yangın neticesinde 3 iş yerinde, toplam 19 traktörümüz kullanılamaz hale geldi, ağır hasar ve zarar gördü. Bir de binek araç bu yangından etkilendi" dedi.

Çıkış sebebi ile ilgili henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Ama buraya geceden itibaren itfaiyemiz, hatta İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'sı da müdahale etmek suretiyle, yangının başka taraflara sıçraması engellenerek söndürme çalışmaları yürütüldü. Neticesi itibarıyla konuyla ilgili adli süreç başlatıldı. Mesele bütün boyutlarıyla incelenecek. Ondan sonra da inşallah sonuç ilgililerle ve gerekirse kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii sevindirici tarafı, burada herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın olmamış olması. Mal yerine geliyor malum; ama giden canlar yerine gelmiyor. O bakımdan, inşallah bu bölgelerde de, şehrimizin diğer yerlerinde de bu tür hadiselerin yaşanmaması için sıkı bir şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Biz de gecenin o saatlerinde konuyu takip ettik, İl Emniyet Müdürümüz de aynı şekilde. Allah, şehrimizi ve insanlarımızı daha beter hadiselerden muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR