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Diyarbakır'da Oto Sanayi Sitesinde Yangın: 4 Dükkan Yandı

Diyarbakır'da Oto Sanayi Sitesinde Yangın: 4 Dükkan Yandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın sonucunda 4 dükkan kullanılmaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde kepenk tamiri sırasında çıkan kıvılcımlar sonucu 4 dükkan yandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Birtane Oto Sanayi Sitesinde ilk bilgilere göre, kepenk onarımı yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma, AFADA ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 4 dükkan kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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