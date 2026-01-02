Haberler

Diyarbakır'da yoğun kar çatıları devirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı sonucu Bağlar ilçesindeki yeni halin çatısı, kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeni halin çatısı çöktü.

Diyarbakır'da son dönemlerin en çetin kışı yaşanıyor. 3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken birçok kazayı da beraberinde getirdi. Kar birikintisini taşıyamayan çatılar da bir bir çöktü. Son olarak Bağlar ilçesinde bulunan yeni halin çatısı kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı iş yerleri ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak