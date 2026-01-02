Diyarbakır'da yoğun kar çatıları devirdi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeni halin çatısı çöktü.

Diyarbakır'da son dönemlerin en çetin kışı yaşanıyor. 3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken birçok kazayı da beraberinde getirdi. Kar birikintisini taşıyamayan çatılar da bir bir çöktü. Son olarak Bağlar ilçesinde bulunan yeni halin çatısı kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı iş yerleri ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR