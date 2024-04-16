Diyarbakır'da kahvehanede silahlı saldırı: 3 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede otomatik silahla çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etmiş, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek çevreye ateş edip kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR