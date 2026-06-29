Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 51 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 51 kişi hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 47 olay meydana gelirken, 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 7 bin 69 paket kaçak sigara, 900 adet puro, 190 paket ısıtılmış tütün mamulü, 56 adet elektronik sigara, 29 adet termos, 23 adet elektronik eşya, 16 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı