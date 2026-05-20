Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonların icra edildiği belirtildi. Operasyonlarda 52 olayda 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Operasyonlar neticesinde 10 bin 90 paket kaçak sigara, 8 bin 313 adet güneş gözlüğü, 6 bin 960 paket ısıtılmış tütün mamulü, bin 80 adet şarj kablosu, 990 adet puro, 580 adet adaptör, 464 adet ayakkabı, 226 adet kol saati, 157 adet termos, 137 adet parfüm, 128 adet terlik, 48 kilo nargile tütünü, 46 adet elektronik eşya, 40 adet elektronik sigara ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi" denildi. - DİYARBAKIR

