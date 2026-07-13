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Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 bin 748 paket kaçak sigara başta olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonlarda; 27 olay meydana gelmiş, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde; 12 bin 748 paket kaçak sigara, 600 paket ısıtılmış tütün mamulü, 50 adet puro, 15 adet elektronik sigara, 6 adet cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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