Diyarbakır'da Eczacı Cinayetinde Zanlı Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren eski çalışan tutuklandı. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi güvenlik kameralarıyla tespit ederek yakaladı.

Diyarbakır'da eczacı cinayeti zanlısı tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren şahıs, tutuklandı.

Dün, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, caddede eski çalışanı M.M.'nin maaşını alamadığı iddiasıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla öldürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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