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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 milyarlık işlem hacmi tespit edildi, 24 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 milyarlık işlem hacmi tespit edildi, 24 kişi tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 milyar 942 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi, 24 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 liralık işlem hacmi tespit edilirken, 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ortak yapılan çalışmada yasa dışı bahis ve sanal kumar amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve elde edilen suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrilerek yurtdışına çıkarılmasını sağlayan şahıslar tespit edildi. Banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacimlerinin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğu anlaşılan 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalanıp sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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