Diyarbakır'da Bin Dönüm Biçilmemiş Buğday ve Arpa Yangında Kül Oldu

Diyarbakır'da Bin Dönüm Biçilmemiş Buğday ve Arpa Yangında Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meri ve nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın sonucu bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa tarlası yanarak kül oldu. Yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa yangında kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa yangında kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.