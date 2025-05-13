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Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

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Çorum'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 50 bin 145 TL para çıktı. Şahsa 1.406 TL para cezası kesildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre il ve ilçelerde de dilencilik yaptığı tespit edilen C.G.'yi (37) Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde dilenirken suçüstü yakaladı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında C.G.'nin üzerinden çıkan 50 bin 145 TL nakit para çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılarak tutanak altına alınan para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemi için Belediye Encümenine havale edildi.

Şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında 1.406 TL para cezası kesildi.

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Zuhahahaha neremle güleyim?

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Haber YorumlarıA. Erol:

dilenciye çalışma cezası verilmeli ve her yakalandığında ceza gün sayısı artmalı.

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Haber Yorumlarıli ekber güler A:

Ceza o kadar ama topladığı parada gidiyor

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Haber YorumlarıNedim Sinan:

Bazıları iş olarak görüyor bunu onlara kaptıracaksın zart vergisi zurt vergisi diye dilediği parayı alıp bir insanın askarı ücretinin günlük yovmiyesini verip kalanına el koyacaksın. İş olarak gören her dilenenlere böyle yapacaksın güzel paralar toplanır. Toplanan parayla da aş evleri kuracaksın. Köpek parınak yerleri edeceksin. Bir nevi ülkeye hizmet etmiş olur. Onlara da iş imkani olur ve bir çok kişiye de iş vermiş olur.

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