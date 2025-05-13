Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre il ve ilçelerde de dilencilik yaptığı tespit edilen C.G.'yi (37) Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde dilenirken suçüstü yakaladı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında C.G.'nin üzerinden çıkan 50 bin 145 TL nakit para çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılarak tutanak altına alınan para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemi için Belediye Encümenine havale edildi.

Şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında 1.406 TL para cezası kesildi.