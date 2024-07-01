Üye Girişi
Haberler

Digor'da Kaybolan Yakup Yıldız'dan 5 Gündür Haber Alınamıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Digor ilçesinde 33 yaşındaki Yakup Yıldız, 5 gündür haber alınamıyor. Motosikletini yol kenarında bırakan Yıldız'ın kaybolması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Digor'da kaybolan 33 yaşındaki Yakup Yıldız'dan 5 gündür haber alınamıyor. Motosikletini yol kenarında bırakan ve 5 gündür aranan Yıldız adeta sırra kadem bastı.

Kars'ın Digor ilçesinde 27 Haziran'da sabah saatlerinde evinden ayrılan Yakup Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışması sürüyor.

Kaybolduğu gün motosikleti yol kenarında bulunan Yakup Yıldız'ın bulunması için jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) Digor ve çevre köylerinde arama çalışmalarına devam ediliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakup Yıldız Jandarma Digor AFAD Kars 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title