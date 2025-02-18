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Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapanlar Yakalandı

Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapanlar Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz hazine arazisinde kazı yapan şahısları yakaladı. Devriye sırasında tespit edilen şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iş makineleri ile hazine arazisinde kazı yapan şahıslar yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında şüphelilerin iş makineleri ile A.İ. isimli şüpheli şahsın adına izinsiz hazine arazisi açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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