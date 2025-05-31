Devremülk Dolandırıcılığına Operasyon: 13 Tutuklama

Devremülk Dolandırıcılığına Operasyon: 13 Tutuklama
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonla, 'Devremülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' diyerek dolandırıcılık yapan çeteye yönelik 13 kişi tutuklandı. 9 vatandaşı 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen örgüte, 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Vatandaşları 'Devremülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' vaadi ile ofislerine davet eden, daha sonra da masraf ve sigorta adı altında paralar alıp 9 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen çeteye yönelik İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yılı içerisinde devremülk sahibi vatandaşları arayarak 'Devremülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' vaadi ile ofislerine davet edip mağdurlardan masraf ve sigorta adı altında paralar alan, 9 vatandaşı 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen ve liderliğini B.E. isimli şüphelinin yaptığı suç örgütünü tespit etti. Çeteye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Teknik Takip Büro, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarda 20 şüpheli tespit edilmiş, soruşturma devam ederken 9 şüpheli yakalandı ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İkinci dalga 6 ilde

Çeteye yönelik 26 Mayıs günü İzmir merkezli İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda ise 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 4 şüpheli tutuklandı; soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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