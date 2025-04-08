Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti

Kızılcık Şerbeti'nin fırtınalar estiren başrolü diziden ayrıldı

Devre mülk sahiplerini dolandıran çete çökertildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de devre mülk sahiplerini toplam 100 milyon TL dolandıran çete, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Devre mülk sahiplerini 100 milyon TL dolandıran çete çökertildi

İZMİR - İzmir'de vatandaşların kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçiren çete, kurdukları gayrimenkul danışmanlık şirketleri aracılığıyla devre mülk sahibi kişileri toplam 100 milyon TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda devre mülk sahiplerini hedef alan bir çete çökertildi. Mağdurların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılar, yabancı uyruklu vatandaşlar adına çıkartılan hatları kullanarak devre mülk sahipleri ile iletişime geçti. Kendileri şirket temsilcisi gibi tanıtan çete üyeleri, dolandıracakları vatandaşlar ile lüks otel lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde, kiralamış oldukları ofislerde buluşarak toplantılar düzenledi. Yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri mağdurların banka bilgilerini ele geçiren çete, mağdurlardan habersiz çektikleri banka kredilerini kurdukları paravan gayrimenkul danışmalık şirketlerinin hesaplarına aktararak toplam 100 milyon TL dolandırdı.

17 tutuklama

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle kandıran çeteyi tespit eden Mali Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait kişisel veriler, çok sayıda dijital materyal, 10 bin dolar ve bir miktar altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 25 kişiden 17'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.