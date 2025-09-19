Depremzede Hamile Kadın Dolandırıldı: 93 Bin TL'lik Eşyaları Beklerken Hayalleri Yıkıldı

Hatay'da yeni evine yerleşme hayaliyle Altus bayisinden satın aldıkları beyaz eşyalarının parasını ödeyip ürünlerin gelmesini bekleyen depremzede hamile Eda Karan, iş yeri sahibinin sırra kadem basmasıyla 93 bin TL dolandırıldı. Beyaz eşya alma vaadiyle vatandaşları toplam 1 milyon TL dolandıran F.K., emniyet güçlerinin çalışmalarının ardından tutuklandı.

Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Eda Daran, kura çekiminde çıkacak yeni yuva kurmak için ev eşyası hazırlığı yapıyordu. Gelecekteki yeni evine eşyalar almak için Haraparası Mahallesi'nde bulunan Altus bayisini tercih eden depremzede Daran, beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ankanstre set ve 140 ekran televizyonu toplam 93 bin TL'ye satın aldı. Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödedikten sonra eşyaları bekleyen depremzede Daran, sosyal medyada iş yeri sahibinin insanları dolandırarak sırra kadem bastığını görünce dolandırıldığını fark etti. Dolandırıldığı eşyaların taksitini ödemeye devam eden Karan, hayallerinin çalınması üzerine ailesiyle birlikte üzüntü yaşadı.

Beyaz eşya satma vaadiyle birçok vatandaşı dolandıran şahsın şikayet edilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından mağdur vatandaşları ilk belirlemelere göre 1 milyon TL'den fazla dolandıran şahıs F.K., tespit edilerek İskenderun'da yakalandı. Beyaz eşya alma vaadiyle vatandaşları dolandıran F.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Benim eşyalara 93 bin TL param gitti, eşyalarım da gitti ve ben hala bankaya eşyaların taksitlerini ödemeye devam ediyorum"

Yeni ev kurma hayaliyle 93 bin TL'lik beyaz eşya alırken dolandırılan depremzede Eda Daran, " 15 Nisan'da buraya geldik, beyaz eşyaları beğendik. Dolandırıcı bizle aynı mahallede oturduğunu söyleyerek eşyaların depoda kalabileceğini söyledi, konteyner kaldığımız için depoda bıraktık. Eşyaların bu zamana kadar ödemesini yapmaya devam ediyoruz. Ben haberi görüp araştırınca aslında dolandırıldığımızı anladım. Adamı defalarca aradık ama ulaşamıyoruz. Dükkana geldik ama kapalı. Benim eşyalara 93 bin TL param gitti. Eşyalarım da gitti ve ben hala bankaya taksitleri ödemeye devam ediyorum. Deprem günü annemin evindeydim. Evde olsaydım ölecektim. Evimiz yıkıldı. Yeni bir evimiz ve düzenimiz olsun diye uğraşıp çalışıyoruz ama bir de dolandırıcı bize vuruyor. Beyaz eşya alalım ve ev çıkana kadar öderiz diye düşündük. Beyaz eşyaları beklerken aslında dolandırıldığımızı anladık" dedi.

"Eşim kalp hastası olduğu için çalışamıyor, ben de 6 aylık hamileyim ve 2 çocuğum var"

Yeni evi için Altus markasına güvenerek aldıkları eşyalarla 93 bin TL dolandırılan Eda Daran, "Şu an elde para yok, eşya yok ve ev de yok. Beyaz eşya olarak; Altus çamaşır makinesi, Altus bulaşık makinesi, Altus buzdolabı, Altus ankanstre set ve Altus 140 ekran televizyon aldık. Eşyalarımızı gördük, beğendik ve aldık. Şimdiye kadar hiç yoksa eşyalarımız var diyorduk ama aslında yokmuş. Biz de bunu acı bir şekilde öğrendik. Bu durum ile ilgili bir şeyler yapılmasını istiyorum. Ben Altus markasını aradım ama onlar bana 'o bayiyle bir bağımız kalmadı' diyerek yardım etmedi. Ben Altus markasının adına güvenerek beyaz eşyaları aldım. Ben gerçekten zor durumdayım. Eşim kalp hastası olduğu için çalışamıyor, ben de 6 aylık hamileyim ve 2 çocuğum var. Ben almadığım ürünün parasını hala ödemeye devam ediyorum. Tekrar bu ürünleri almak için en az iki katı para ödemek zorunda kalacağım. Yarın bana ev verdiklerinde benim içine koyacak şu anda hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı. - HATAY