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Depremzede Esnaftan Dürüstlük Örneği: Kayıp Altınlar Teslim Edildi

Depremzede Esnaftan Dürüstlük Örneği: Kayıp Altınlar Teslim Edildi
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Gaziantep'te depremzede bir vatandaştan aldığını eşyaların içerisinde 12 adet tam altın bulan esnaf Kadir Terlikli, altınları sahibine geri teslim etti. Terlikli, 'Yapmam gereken buydu' dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eşya alım satım işi yapan esnaf Kadir Terlikli, depremzede vatandaşın yıkım kararı verilen evinden satın aldığı mutfak dolaplarının içerisinde 12 adet tam altın buldu. Terlikli, bulduğu tam altınların sayısını teyit ettikten sonra sahibine teslim ederken, "Yapmam gereken buydu, ben de yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen Selahattin Karaburç'a ait 3 katlı bina hakkında yıkım kararı verildi. Selahattin Karaburç, yıkım kararının ardından evdeki dolap ve benzeri eşyaları satmak ikinci el eşya alım-satımı yapan esnaf Kadir Terlikli ile anlaştı.

Mutfak dolaplarını sökerken altın dolu cüzdan buldu, sahibine teslim etti

Esnaf Kadir Terlikli de mutfak dolaplarını söktüğü esnada bir cüzdan buldu. Terlikli, kontrol ettiği cüzdanda 12 tam altın bulunca durumu bina sahibi Selahattin Karaburç'a bildirdi. Karaburç ise cüzdanın eşi tarafından saklandığını ve daha sonra yerini unuttuklarını belirtti. Terlikli ise cüzdan içerisindeki tam altınların sayısını teyit edince Selahattin Karaburç'a teslim etti.

Altınları bulup sahibine teslim eden esnaf o anları anlattı

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Kadir Terlikli, "Rezerv alanda bulunan bina hakkında yıkım kararı vardı. Ev sahibi de içindeki eşyaları bana satmak istediğini söyledi. Ben de bir fiyat verdim ve anlaştık. Daha sonrasında evdeki mutfak dolaplarını sökerken bir cüzdan buldum. Cüzdanı kontrol ettiğimde 12 adet tam olduğunu gördüm. Ardından da altınlarına sahibini arayarak sayıyı teyit ettirdikten sonra teslim ettim. Altınları sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum. İnsanlar tarafından çok iyi tepkiler aldım. Mutluyum, gururluyum. Yapmam gerekeni yaptım, yapmam gereken de buydu" ifadelerini kullandı.

"Altınlarımızı aldık bitti çok şükür"

Altınları teslim alan Selahattin Karaburç ise esnafa teşekkür ederken depremde kaybettiklerini düşündükleri altınları buldukları için mutlu olduğunu söyledi. Karaburç, "Altınlarımızı kaybetmiştik, esnaf buldu ve bize teslim etti. Aldık bitti çok şükür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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