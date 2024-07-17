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Denizli Emniyet Müdürlüğü Otobüslere Cezai İşlem Uyguladı

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Denizli Emniyet Müdürlüğü, biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 10 araca cezai işlem uygularken, biletsiz yolcu taşıyan aracın yetki belgesi sahibine 5 bin 679 TL para cezası uyguladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 10 araca cezai işlem uygularken, biletsiz yolcu taşıyan aracın yetki belgesi sahibine 5 bin 679 TL para cezası uyguladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8-16 Temmuz tarihlerinde biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde toplam 10 araca ceza işlem uygulandı. Karayolu Taşıma Kanununa göre düzenli yolcu taşımacılığı yapan araçların biletsiz yolcu taşıması maddesinden yetki belgesi sahibine de 5 bin 679 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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