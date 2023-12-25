Denizli'de Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimler sıklaştırıldı.

Denizli'de, yaklaşan yılbaşı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı. Trafik ekipleri, özellikle ticari araçlara yönelik olmak üzere kış lastiği, emniyet kemeri, muayene, ehliyet, ruhsat, ve toplu taşıma araçlarında yolcu güvenliği açısından kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yılbaşı döneminde artan trafik hareketliliği ve yoğunluğu nedeniyle güvenlik önlemlerini artıran ekipler, ticari araçlardan başlayarak geniş bir yelpazede denetimler uyguladı. Kış şartlarının etkili olduğu bu dönemde özellikle ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri ön plandaydı. Araçların genel güvenlik standartlarına uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, muayene ve ehliyet kontrolü de yapılan detaylı denetimler arasında yer aldı.

Ekipler, sürücülerin ruhsat ve ehliyet belgelerini titizlikle inceledi, toplu taşıma araçlarındaysa yolcu güvenliği üzerinde durdu. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı belirtilirken, bu denetimlerin yılbaşı öncesinde trafik güvenliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi. - DENİZLİ