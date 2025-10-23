Haberler

Denizli'de Spor Salonuna Silahlı Saldırı

Denizli'de Spor Salonuna Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletli iki saldırgan, bir spor salonuna tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar için geniş çaplı arama başlatıldı.

Denizli'de 2 saldırgan, motosikletle bir spor salonuna tüfekle 3 el ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerinden kaçan saldırganlar için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 00.30 sıralarında henüz plakası bilinmeyen motosiklette bulunan 2 kişi seyir halindeyken 892 Sokak'ta faaliyet gösteren spor salonunun kapısına tüfekle 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ateş eden motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri güvenlik kamerasında yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaçan 2 saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.