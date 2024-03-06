Denizli'de Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonun sürücüsü uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücü, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra defnedildi.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir beton firmasında çalışan Kadir Uçan'ın kullandığı 20 F 4608 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada metal yığınına dönen kamyonun sürücü kabininde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Kadir Uçan'ın cansız bedeni, iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Uçan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ