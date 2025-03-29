Denizli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de siber suçlarla mücadele polislerinin düzenlediği operasyonda, masaj ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sahte ilanlarda dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik takipte, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde, çeşitli şehirlerin isimleri kullanılarak yapılan eskort/masaj ilanları vererek, yabancı şahıslar adına kayıtlı çeşitli GSM numaraları üzerinden irtibat kurdukları mağdurları dolandırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Dolandırdıkları kişileri tehdit ve şantajlarda bulunarak korku yoluyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Suça karışan 7 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ