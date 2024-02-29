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Denizli'de Boşanma Aşamasındaki Adam Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalktı

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Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışamayan bir adam, kendine zarar vermeye çalıştı. Polis ve psikologun uzun uğraşları sonucu şahıs bıçağı bırakmaya ikna oldu.

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışamayan adam, kendine bıçakla zarar vermeye kalktı. Polis ekipleri ve psikoloğun uzun uğraşları sonucu şahıs elindeki bıçağı bırakmaya ikna oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferhat I., akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla sokak ortasında kendine zarar vereceğini iddia ederek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Bölgeye sevk edilen psikolog ve iknacı polis ile bir süre konuşan Ferhat I., eşiyle tartıştığını, boşanma aşamasında olduklarını ifade ederek eşinin bölgeye gelmesini ve görüşmek istediğini ifade etti. Polis ekipleri bir yandan Ferhat I.'nın eşine ulaşmaya çalışırken diğer yandan ise şahsı ikna etme uğraşlarını sürdürdü. Bir polis memurunun "Eşinle görüşmen için uygun şartları hazırlayacağım" demesine şahsın "Erkek sözü veriyor musun?" diyerek cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun, bıçağı vermesi halinde şahsı eşiyle görüştüreceğini ama bu şartlarda bu isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söylemesi üzerine, şahıs elindeki bıçağı polis ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, ikna edilen şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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