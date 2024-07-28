Denizli'de Akbaj Barajında Küçük Balık Avlayanlara Cezai İşlem

Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri ile Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akbaj Barajında gerçekleştirdikleri denetimde, küçük balık avlarken yakalanan 7 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlıgi Çevre Koruma Timleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ileİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaş Barajının kıyısında oltayla balık avlayan 7 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, balıkların 40 santimden küçük olmaması gerekirken, 15- 20 santim boyunda olduğunu saptadı. Balıklardan canlı olanlar ise tekrardan doğal yaşam alanına tekrardan bırakıldı. Yaklaşık 20 adet ölü balığaimha edilmek üzere el koyuldu. 7 kişi'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan kişi başı 2 bin 600TL lira olmak üzere toplamda 18 bin 200TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ