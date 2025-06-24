Denizli'de 850 Bin Liralık Takı Hırsızlığı, Çocuk Şüpheli Yakalandı

Denizli'de 850 Bin Liralık Takı Hırsızlığı, Çocuk Şüpheli Yakalandı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapan bir çiftin evlerinden 850 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. JASAT dedektifleri ve jandarma ekipleri, 25 kamera kaydını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren çocuk şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin daha önce de 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Denizli'de düğün hazırlığı yapan çiftin, düğünde takmak için eve bıraktığı 850 bin liralık takıları çalındı. JASAT dedektiflerinin 25 ayrı kamera kaydının izlediği titiz çalışmayla yakalanan çocuk şüphelinin, geçtiğimiz ay da 250 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına karıştığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 19 Haziran 2025 tarihinde düğün hazırlığı yapan A.U. ve E.G.U. isimli çiftin, düğünde takmak için evlerine bıraktıkları yaklaşık değeri 850 bin TL olan ziynet eşyalar çalındı. Hırsız pencereyi özel aparat ile açarak pencereden eve girdiği ardından ise ziynet eşyaları çaldığı tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemelerde, tanık ifadeleri ile çevre güvenlik kameraları ve KGYS kamera görüntülerine ait 25 kamera kaydı izlendi. Ekipler adım adım yapılan hırsızlığı takip ederek olayın suça sürüklenen çocuk şüpheli A.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çocuk şüpheli yapılan operasyonda yakalandı

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda şüpheli çocuk kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

Daha öncesinde de yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşya çalmış

JASAT Timleri ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan çocuk şüpheli A.Y. yapılan sorguda olayın kendisinin işlediğini söyledi. Aynı zamanda 26.05.2025 tarihinde Y.G. isimli şahsın ikamet ettiği evinden de yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldığını itiraf etti. Kilitli olmayan kapıya dil düşürme yöntemi diye tabir edilen ve kapıları anahtarsız bir şekilde kart veya özel aparat ile açarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılan operasyonlarda ise şüpheli çocuk A.Y.'nin evine yapılan aramalarda çaldığı ziynet eşyalardan elde ettiği değerlendirilen 5 bin Dolar ve 62 bin TL ele geçirildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen suça sürüklenen çocuk, A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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