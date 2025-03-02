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Darıca'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası

Darıca'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, kumar oynamak için yer sağlama suçuna karşı denetimlerde bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri, Darıca'daki bir kahvehanede 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Şahıslara, 36 bin 988 lira para cezası uygulanırken, 2 bin 100 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi İ.A. hakkında da işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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