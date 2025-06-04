Dalış Meraklısı Hakan Hancıoğlu Vurgun Yüzünden Hayatını Kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde dalışa meraklı 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaptı. Uzun süre denizden çıkmayan şahısın, hayatından endişe eden yakınlarının ihbarı ile denide yapılan aramada cesedi bulundu. 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu'nun vurgun yediği tahmin ediliyor.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Kıdrak Plajı ile Gizlikoy arasındaki deniz yüzeyinde üzerinde dalgıç elbisesi bulunan ve uzun süre su yüzeyinde duran şahsın durumundan endişe eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Ölüdeniz'de konuşlu bulunan kontrol botu bölgede yaptığı çalışma ile su yüzeyindeki şahsa ulaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

Yapılan araştırmaların ardından cesedin 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu olduğu belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Hakan Hancıoğlu'nun sabah saatlerinde dalış yapmak üzere bölgeye gittiği ve yaklaşık 30 kiloluk bir balığı takip ederken, muhtemelen vurgun yeme sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor. Fethiye Devlet Hastanesi Morgunda Cumhuriyet Savcısının yaptığı ön incelemenin ardından Hancıoğlu'nun cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA