Üye Girişi
Haberler

Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Bal İşleme Tesisine Ziyaret

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü, sözleşmeli üretim modeli hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere yüksek standartlara sahip bal işleme tesisini ziyaret etti. Bal üreticileriyle gerçekleştirilen istişarede, pazar zorlukları ve gıda kodeksi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü, küresel standartlarda bal işleme tesisi olan işletmeyi ziyaret ederek sözleşmeli üretim modeli hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Dalaman'da bulunan yüksek standartlara sahip bal işleme ve paketleme tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sözleşmeli üretim modeli hakkında üreticilere bilgi verildi. Ziyaret, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı ile Gıda Şube Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Gıda işletme sahipleriyle bir araya gelen Tarım Müdürlüğü personeli, bal üretiminin zor süreçleri, iç ve dış pazarda karşılaşılan zorluklar, balın gıda kodeksi ve yasal mevzuatları üzerine detaylı bir istişare gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, "Muğla tarım sektörünün kalkınmasına katma değerli üretimle güç veren tüm üreticilerimizin yanındayız" vurgusu yapıldı. Bal üreticilerinin emeklerinin yeni dönemde daha da değerleneceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlçe Tarım Müdürlüğü Yerel Haberler Dalaman 3-sayfa Ekonomi Güncel Tarım

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title