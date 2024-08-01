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Dağcı Özkan Çorapçıgil Aladağlar'da Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası dağcı, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası dağcı, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik ekibi ile birlikte dağa tırmanış yapan dağcı Özkan Çorapçıgil kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve JAK timleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen yaralı dağcı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki 2 çocuk babası dağcı Özkan Çorapçıgil hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsisi yapılan Çorapçıgil'in cansız bedeni ailesi tarafından alınarak memleketi Bursa'ya getirildi. Merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Ürünlü Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda dağcı arkadaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Özkan Çorapçıgil'in cenazesi Ürünlü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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