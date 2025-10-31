Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te yaptığı açıklamada, " İsrail' hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde 70 binden fazla kardeşimizi şehit etti. Gazze'de sağlam tek bir bina bile kalmadı. Masum değil zalim İsrail'in ta kendisidir. İsrail açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullanıyor" dedi. - İSTANBUL