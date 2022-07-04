Cumayeri Belediyesinden tonlarca su

Düzce Belediyesi'ne destek vermek amacıyla Bahçeşehir ve Beyköy'e tonlarca su sevkiyatı yapan Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden #ŞimdiBirlikOlmaZamanı ve #CumayeriBelediyesiHeryerde etiketleri ile de vatandaşın takdirini aldı.

Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası kentin çeşitli bölgelerinde bulunan su şebekeleri zarar gördü. Düzce Belediyesi tarafından günlerdir yürütülen alt yapı ve onarım çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Bahçeşehir ve Beyköy'de yaşayan vatandaşlara tonlarca su sevkiyatı yaparak, Düzce Belediyesi'ne destek verdi. Sosyal medya üzerinden #ŞimdiBirlikOlmaZamanı ve #CumayeriİtfaiyesiHeryerde etiketleri açan Cumayeri Belediyesi aynı zamanda Düzce halkının takdirini topladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa