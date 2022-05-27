Çukura düşen yavru yaban domuzlarını itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Aydın'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan 2 yaban domuzu yavrusu, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Aydın'da kırsal bir bölgede bulunan yaklaşık 5 metrelik derin çukurda yaban domuzu yavruları mahsur kaldı. Yaban domuzlarını fark eden bir vatandaş durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve veteriner sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çukura inerek mahsur kalan 2 yavru yaban domuzunu kurtardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi veterineri kurtulan yavruların sağlık durumlarını kontrol etti. Sağlık durumları iyi olan yavrular doğaya salındı.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise "Derin bir çukurda mahsur kalan yaban domuzu yavruları itfaiye personellerimiz ve veterinerimiz tarafından kurtarıldı. Doğal yaşamı koruyor, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa