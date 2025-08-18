Çorum'dan Samsun'a Giden Gençler Denizde Kayıp: 1 Hayatını Kaybetti

Çorum'dan denize girmek için Samsun'a gelen üç arkadaştan biri boğularak hayatını kaybederken, kaybolan diğer çocuğun ise cansız bedeni bugün bulundu.

Olay, dün Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan gelen üç arkadaştan Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (17) denize girdikleri sırada Karadeniz'in azgın dalgalarında kayboldu. Haşim Arıcı'nın cansız bedeni kısa süre sonra sahile vurdu.

Kayıp olan Salih Samet Kiraz'ı bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Kiraz'ın cansız bedeni bugün öğle saatlerinde denizden çıkarıldı. - SAMSUN