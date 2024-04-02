Çorum'da tartıştığı genci öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren Ilıman (22) ile U.D. (20) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. tüfekle ateş ederek Eren Ilıman'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Ilıman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı U.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM