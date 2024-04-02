YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Çorum'da tartıştığı genci öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da tartıştığı genci öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren Ilıman (22) ile U.D. (20) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. tüfekle ateş ederek Eren Ilıman'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Ilıman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı U.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title