Çorum'da Silahlı Kavga: 8 Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 8 Yaralı
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Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında köftecilik ile gözlemecilik yapan iki esnaf arasında, aralarında daha önce bulunan husumet sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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