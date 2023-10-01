Kamuoyunda 'Şahinler Grubu' olarak bilinen çeteye yönelik yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Çetenin bastıkları bir mekanda içeridekileri darp etmesi kameralara yansıdı.

Çökertilen çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Mekan basıp içeridekileri böyle darp ettiler

Kamuoyunda 'Şahinler Grubu' olarak bilinen çeteye yönelik yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı

İSTANBUL - Kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bulunan çeteye yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin bastıkları bir mekanda içeridekileri darp etmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin'in yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda Mehmet Şahin de dahil 41 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ile Samsun'da yapılan ve 16 ruhsatsız adet tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit paranın ele geçirildiği operasyon ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Dehşet saçan çeteyle ilgili elde edilen yeni görüntü, organize suç örgütünün eylemlerini gözler önüne serdi. Söz konusu güvenlik kamera görüntüsünde, R.S. isimli bir kişinin, 17 Şubat 2022 tarihinde H.A., U.V., S.D. ve O.K.A. isimli çete fertlerince bir mekanda masa etrafında feci şekilde darp edildiği yer alıyor. Olayı gerçekleştiren suç ağının fertlerinin tamamının dün ve önceki gün düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirilirken, eylemin hangi çıkar amacıyla gerçekleştirildiği ise belirtilmedi.

Son iki günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.