Tekirdağ'da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi. İncelemelerin ardından ceset otopsi için gönderildi.

- Çobanlar fark etti, ağaçta asılı erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki eski mezarlık yanında meydana geldi. Koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.'nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsiye nakledildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.