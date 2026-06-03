Haberler

Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı

Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynatan ve aracılık eden şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarda 42 milyon lira şüpheli para trafiği tespit edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan ve bu suça aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların hesaplarında 42 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak emniyete götürüldü. Firari durumda olan 3 şahsın yakalanmasına içinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

42 milyon liralık vurgun tespit edildi

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin banka ve hesap hareketlerinde yapılan detaylı incelemelerde, şahısların hesaplarında toplam 42 milyon lira tutarında şüpheli para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından söz konusu hesaplara bloke konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı