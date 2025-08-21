Cizre'de İş Kazası: İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Cizre'de İş Kazası: İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Ayıl, çalıştırdığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralanarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde bir inşaat alanında yaşandı. Demir kesme makinesiyle çalışan Ayıl, spiralin kontrolünü kaybetmesi sonucu boğazından yaralandı. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ayıl kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
