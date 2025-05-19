Çiçekçi Dükkanından Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Çiçekçi Dükkanından Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçilik dükkanının önüne koyduğu çiçeklerin kadın bir şüpheli tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bir kasa çiçeği böyle götürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir çiçekçinin dükkanı önüne koyduğu çiçekler, kadın şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerindeki çiçekçide meydana geldi. İşyeri sahibi D.Ö. sabah işyerini açtıktan sonra, çiçekleri sergilemek için dükkanını önündeki ağacın önüne koydu. İşyeri önüne koyduğu çiçekleri bulamayan D.Ö., güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda bir kadının işyeri önündeki 10 adet papatya çiçeğini, sepete koyup, alıp gittiği görüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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