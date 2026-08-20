Enginyurt ve oğluna yeni iddialar: eğlence mekanı ve tahsisli araç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt'a yönelik başlattığı soruşturmada, Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara'da bir eğlence mekanı işlettiği ve Cemal Enginyurt'un milletvekilliğinden kaynaklanan korumalı/tahsisli araç imkanını 'kirvesi' Recep Ali Keydal ile danışmanına kullandırdığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında başlattığı soruşturmada verilen yeni ifadelerle baba-oğul hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bir tanık, savcılıktaki ifadesinde Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara'da bir eğlence mekanını işlettiğini, mekana polis baskını yapıldığında babasının olay yerine gelerek polislerle görüştüğünü anlattı. Tanık, MASAK raporlarına çok sayıda ticari faaliyeti yansıyan Alptürk için, "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir" diyerek, bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını ileri sürdü. Tanık, Ankara Eryaman'daki Optimum AVM'de bulunan "Öküz" isimli eğlence mekanının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapan Alptürk Enginyurt'un bu işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığını söyledi.

"Alptürk'ün RED GYM'i alacak parası da yoktu"

RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı, Alptürk Enginyurt'un satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı da ileri sürüldü. Tanık, "Kesinlikle Alptürk Enginyurt'un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur" dedi.

Baba-oğul arasında milyonluk para hareketi iddiası

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira seviyesine ulaştığı ileri sürüldü. En yüksek tutarlı transferin ise Alptürk Enginyurt ile Cemal Enginyurt arasında gerçekleştiği ve bu transferin 18 milyon 966 bin lira olduğu iddia edildi. Alptürk Enginyurt'un ayrıca Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin liralık para hareketi bulunduğu öne sürüldü.

Tahsisli araç iddiası

Tanık beyanlarında Cemal Enginyurt'un "kirvesi" Recep Ali Keydal'ın da ismi yer aldı. Milletvekili olması nedeniyle Cemal Enginyurt'a tahsis edilen veya koruma hizmetleri kapsamında kullanılan araçlardan Recep Ali Keydal'ın yararlandığı, benzer şekilde Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanının da bu imkandan faydalandığı öne sürüldü. Tanıklar, ifadelerinde 2023 seçimleri sonrasında iki VIP minibüs üzerinden gerçekleştirilen tahsis değişikliklerini de anlattı.

Söz konusu iddiaların ardından Cemal Enginyurt'un geçmiş yıllarda milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Enginyurt, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda milletvekillerinin çakar kullanım hakkını savunarak, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" demişti.

Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilen Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı mahkemece imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Cemal Enginyurt, oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada soruşturma sonucunda Alptürk Enginyurt'un suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

Soruşturma kapsamında dosyada yer alan iddiaların değerlendirildiği, baba-oğul arasındaki para hareketlerinin kaynağı, işletmelerin finansmanı ve tahsisli araçların kullanımına ilişkin iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı