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Çekmeköy'deki Otizm Spor Kulübünde Şiddet Olayı

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Çekmeköy'deki bir otizm spor kulübünde bir şahıs otizmli gence şiddet uyguladı. O esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddet uygulayan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Çekmeköy'deki bir otizm spor kulübünde bir şahıs otizmli gence şiddet uyguladı. O esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, kulüpte görevli olan bir şahıs otizmli gence şiddet uyguladı. Şahsın otizmli gelince şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Yaşanan olay sonrası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddet uygulayan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Konuyu ilişkin konuşan Arda'nın annesi, "Arda şu an gayet iyi yanımda. Biz şikayetlerimizi yaptık. Darp raporumuzu aldık. Şu anda adli süreç başladı. Merak edenler olmuş teşekkür ederiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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