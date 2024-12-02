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Çekmeköy'de Para Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı

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İstanbul Çekmeköy'de bir para anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda polis memuru H.Ş., inşaat firması sahibi ve çalışanlarına ateş açtı.

Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de 2 şahıs arasında ev alma konusundaki para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, 18.55'te Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli polis memuru geçmişte yaşanan ev alma konusundaki para anlaşmazlığı nedeniyle inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka'ya, tartışma sonrası büyüyen kavgada silahıyla ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Çekmeköy'de Para Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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