Çankırı'da Ahır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da alevlere teslim olan ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Çivi köyü Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede ahırı saran yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI