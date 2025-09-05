Haberler

Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Arızası Trafigi Etkiledi

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'ELİNA B' isimli genel kargo gemisinin makine arızası nedeniyle tek yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği saat 14.15'te normale döndü. Gemi, güvenlik önlemleri kapsamında açık denize demirledi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 169 metre boyundaki 'ELİNA B' isimli genel kargo gemisinin makine arızası nedeniyle güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatılan boğaz trafiği normale döndü.

Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden Malta bayraklı 196 metre boyundaki 'ELİNA B' isimli genel kargo gemisi saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan geminin kaptanı Kepez önlerine demir attı. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatılan boğaz trafiği saat 14.15'te normale döndü. Kepez açıklarında demirleyen geminin ve bölgenin kontrolleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
