Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan gemi karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makina arızası yapan 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi, Eceabat'ın Kilitbahir köyü açıklarında karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları için bölgeye romörkör ve bot sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makina arızası yapan 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi karaya oturdu.

Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki 'NOTA APP' isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-21' romörkörü ve 'KEGM-8' botu bölgeye sevk edildi. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu

Dünya Osimhen'i konuşuyor
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi