Çanakkale 3. sayfa haberleri | Çanakkale Boğazı'nda boş dökme yük gemisi makine arızası yaptı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale yerel 3. sayfa haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçen 169 metre uzunluğunda Bahama bayraklı 'Glory Dina' boş dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen 169 metre uzunluğunda Bahama bayraklı 'Glory Dina' boş dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü. İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossıysk Limanı'na giden Bahama bayraklı 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk 'Glory Dina' boş dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KGEM) ait 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör refakatinde götürüldüğü Şevketiye demir bölgesine götürüldü. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Boğazı Bahama 3. Sayfa Haberler

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