Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı, serbest kalır kalmaz bunları söyledi

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

GÖZALTINA ALINANLAR İÇİN KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheliden Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakılırken 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERBEST KALIR KALMAZ İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tekdağ, yaptığı ilk açıklamada "Biz hayatımızı şeref, haysiyet ve adalet üzerine inşa ettik. Bu değerlere aykırı düşecek hiçbir şeyin kenarından geçmedik. Dostlarımızı, kardeşlerimizi bizi sevenlerin başını öne eğecek hiçbir işin içinde hayatımız boyunca olmadık. Adalet en sonunda kendi içinde doğruyu bulur" ifadelerini kullandı.