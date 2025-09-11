Can Holding'e Operasyon: 8 Gözaltı

Küçükçekmece Savcılığı'nın kararı ile Can Holding'e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi. İstanbul Jandarma Ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding'e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti.

Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding'in değişik sanayi kollarında faliyet gösteren küçük çaplı 110 civarında da şirketi bulunuyordu. Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerin de aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. - İSTANBUL